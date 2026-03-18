Torna Voices, quest’anno per tutto il weekend
Per la prima volta le giornate dal vivo dedicate ai podcast del Post saranno due: sabato 11 e domenica 12 aprile, sempre alle OGR di Torino
Voices, l’evento del Post dedicato ai suoi podcast e a quello che ci gira intorno, torna anche quest’anno a Torino, con una novità: per la prima volta durerà due giorni, con incontri sabato 11 e domenica 12 aprile.
Sarà la quarta edizione di Voices e sarà una nuova occasione per incontrarsi, fare giornalismo dal vivo e partecipare alle registrazioni di alcuni podcast del Post. Come nelle edizioni precedenti, Voices sarà ospitato negli spazi delle OGR Torino, e quest’anno sarà organizzato con l’aiuto di Banca Etica.
Nel corso delle due giornate ci saranno puntate dal vivo di Morning, Globo, Generazione, Wilson e di molti altri podcast, oltre a conversazioni con ospiti tra cui Mia Ceran, Nicola Savino, Daria Bignardi, Francesco Piccolo, Elsa Fornero, Nadeesha Uyangoda e Vasco Brondi. Sabato sera ci sarà inoltre una puntata dal vivo di Altre Indagini, il podcast di Stefano Nazzi per le abbonate e gli abbonati del Post: sarà dedicata al G8 di Genova del 2001, a quello che accadde in quei giorni e negli anni successivi.
Le prenotazioni per questa edizione saranno aperte dalle 15:00 di giovedì 19 marzo su Clappit, e si potranno comprare biglietti per tre momenti diversi e separati: gli incontri di sabato, l’evento di sabato sera con Altre Indagini, gli incontri di domenica. Abbonate e abbonati del Post potranno acquistare a prezzo ridotto fino a due biglietti per ciascuno dei tre momenti di Voices usando il codice sconto che troveranno pubblicato nella loro area personale sul sito del Post (il codice sarà pubblicato in anticipo rispetto all’apertura delle vendite, ma sarà attivo solo dalle 15:00 di giovedì 19).
Questo è il programma delle due giornate:
Sabato 11 aprile
Ore 10
Morning
Questo è Morning, cominciamo!
Francesco Costa e Nicola Ghittoni
Ore 11
Dicono che è bello, al cinema
Perché tutti dicono che Magnolia è bello
Bianca Ferrari e Gabriele Niola
Ore 12
Parlarne tra amici intorno a un Comodino
Daniel Pennac e i diritti dei lettori
Ludovica Lugli, Giulia Pilotti, Daria Bignardi, Silvia Righini e Stefano Sgambati
Ore 14.30
Globo
Sulla guerra
Eugenio Cau e Daniele Raineri
Ore 15.30
Timbuctu
Leggere molti libri per vivere molte vite
Marino Sinibaldi e Nadeesha Uyangoda
Ore 16.30
Wilson
Pensione completa
Francesco Costa ed Elsa Fornero
Ore 17.30
Generazione
Come facciamo i figli
Alessandra Pellegrini De Luca e Tullia Penna
Ore 18.30
Ci vuole una scienza in cielo e in terra, Orazio
Storie e spiegazioni per una volta insieme
Beatrice Mautino, Emanuele Menietti e Matteo Caccia
Ore 21.00
Altre Indagini
Scuola Diaz – Genova, 21 luglio 2001
Con Stefano Nazzi; Sound design Stefano Tumiati; Immagini Jacopo Dani
Domenica 12 aprile
Ore 10
Morning weekend
La rassegna stampa internazionale del Post
Luca Misculin e Eugenio Cau
Ore 11
Sigmund
Una cosa spirituale
Daniela Collu e Vasco Brondi
Ore 12
I podcast prima dei podcast
Luca Sofri e Nicola Savino
Ore 14
Una mattina
1944 – L’inizio dell’anno più lungo
Con Luca Misculin
Ore 15.30
Joypad
Non ci sono più i videogiochi di una volta
Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti
Ore 16.30
Allegramente pessimista
Perché l’Italia non è cambiata
Francesco Costa e Francesco Piccolo
Ore 17.30
Ogni giorno, da sei anni
Mia Ceran e Matteo Caccia
Ore 18.30
Tienimi Wilson
Francesco Costa e Matteo Bordone