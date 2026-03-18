Torna Voices, quest’anno per tutto il weekend

Voices, l’evento del Post dedicato ai suoi podcast e a quello che ci gira intorno, torna anche quest’anno a Torino, con una novità: per la prima volta durerà due giorni, con incontri sabato 11 e domenica 12 aprile.

Sarà la quarta edizione di Voices e sarà una nuova occasione per incontrarsi, fare giornalismo dal vivo e partecipare alle registrazioni di alcuni podcast del Post. Come nelle edizioni precedenti, Voices sarà ospitato negli spazi delle OGR Torino, e quest’anno sarà organizzato con l’aiuto di Banca Etica.

Nel corso delle due giornate ci saranno puntate dal vivo di Morning, Globo, Generazione, Wilson e di molti altri podcast, oltre a conversazioni con ospiti tra cui Mia Ceran, Nicola Savino, Daria Bignardi, Francesco Piccolo, Elsa Fornero, Nadeesha Uyangoda e Vasco Brondi. Sabato sera ci sarà inoltre una puntata dal vivo di Altre Indagini, il podcast di Stefano Nazzi per le abbonate e gli abbonati del Post: sarà dedicata al G8 di Genova del 2001, a quello che accadde in quei giorni e negli anni successivi.

Le prenotazioni per questa edizione saranno aperte dalle 15:00 di giovedì 19 marzo su Clappit, e si potranno comprare biglietti per tre momenti diversi e separati: gli incontri di sabato, l’evento di sabato sera con Altre Indagini, gli incontri di domenica. Abbonate e abbonati del Post potranno acquistare a prezzo ridotto fino a due biglietti per ciascuno dei tre momenti di Voices usando il codice sconto che troveranno pubblicato nella loro area personale sul sito del Post (il codice sarà pubblicato in anticipo rispetto all’apertura delle vendite, ma sarà attivo solo dalle 15:00 di giovedì 19).

Questo è il programma delle due giornate:



Sabato 11 aprile

Ore 10

Morning

Questo è Morning, cominciamo!

Francesco Costa e Nicola Ghittoni

Ore 11

Dicono che è bello, al cinema

Perché tutti dicono che Magnolia è bello

Bianca Ferrari e Gabriele Niola

Ore 12

Parlarne tra amici intorno a un Comodino

Daniel Pennac e i diritti dei lettori

Ludovica Lugli, Giulia Pilotti, Daria Bignardi, Silvia Righini e Stefano Sgambati

Ore 14.30

Globo

Sulla guerra

Eugenio Cau e Daniele Raineri

Ore 15.30

Timbuctu

Leggere molti libri per vivere molte vite

Marino Sinibaldi e Nadeesha Uyangoda

Ore 16.30

Wilson

Pensione completa

Francesco Costa ed Elsa Fornero

Ore 17.30

Generazione

Come facciamo i figli

Alessandra Pellegrini De Luca e Tullia Penna

Ore 18.30

Ci vuole una scienza in cielo e in terra, Orazio

Storie e spiegazioni per una volta insieme

Beatrice Mautino, Emanuele Menietti e Matteo Caccia

Ore 21.00

Altre Indagini

Scuola Diaz – Genova, 21 luglio 2001

Con Stefano Nazzi; Sound design Stefano Tumiati; Immagini Jacopo Dani



Domenica 12 aprile

Ore 10

Morning weekend

La rassegna stampa internazionale del Post

Luca Misculin e Eugenio Cau

Ore 11

Sigmund

Una cosa spirituale

Daniela Collu e Vasco Brondi

Ore 12

I podcast prima dei podcast

Luca Sofri e Nicola Savino

Ore 14

Una mattina

1944 – L’inizio dell’anno più lungo

Con Luca Misculin

Ore 15.30

Joypad

Non ci sono più i videogiochi di una volta

Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti

Ore 16.30

Allegramente pessimista

Perché l’Italia non è cambiata

Francesco Costa e Francesco Piccolo

Ore 17.30

Ogni giorno, da sei anni

Mia Ceran e Matteo Caccia

Ore 18.30

Tienimi Wilson

Francesco Costa e Matteo Bordone