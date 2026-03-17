Fabrizio Corona sarà processato per diffamazione nei confronti del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini

Il giudice per l’udienza preliminare (gup) di Roma ha rinviato a giudizio Fabrizio Corona per un’accusa di diffamazione nei confronti di Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma. Il processo si aggiunge ad altre accuse e guai legali per Corona, i più recenti dei quali sono legati ai contenuti del suo programma di gossip su YouTube, Falsissimo.

L’accusa deriva da un’intervista fatta a una donna da Corona e pubblicata nel 2023 sul suo sito di notizie, Dillinger News. Nell’intervista la donna accusava Pellegrini di stalking, raccontando fatti che poi sono stati ritenuti falsi da chi sta seguendo le indagini: anche lei è stata accusata di diffamazione, oltre che di calunnia (cioè di aver falsamente accusato qualcuno di un reato) e di minacce. L’inizio del processo è previsto per l’1 dicembre.