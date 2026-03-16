Il grosso e-commerce cinese JD.com ha avviato una piattaforma anche in Europa

L’e-commerce cinese JD.com ha annunciato lunedì di aver avviato una piattaforma anche in Europa, chiamata Joybuy. L’obiettivo dell’azienda è quello di fare concorrenza ad Amazon e puntare a essere percepita come un e-commerce di maggiore qualità ed efficienza rispetto ai rivali cinesi Temu e AliExpress, che sono noti per vendere beni di scarsa qualità a basso costo. Per differenziarsi ulteriormente da queste piattaforme cinesi, JD.com ha creato una rete di circa 60 magazzini in Europa, che le permette di ridurre i tempi di consegna rispetto ai rivali, che invece spediscono tutti i beni dalla Cina.

Joybuy al momento è attiva in sei paesi: Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, e offrirà cibo, prodotti di bellezza e per la casa, elettrodomestici e prodotti tecnologici. Includerà anche store dedicati ad alcuni marchi specifici tra cui L’Oréal, Braun e De’ Longhi.

JD.com ha detto che gli ordini fatti entro le 11 saranno consegnati lo stesso giorno, mentre gli ordini eseguiti entro le 23 saranno consegnati il giorno successivo. La consegna sarà gratuita per gli ordini superiori ai 29 euro (o alle 29 sterline per il mercato britannico). Joybuy include un sistema di abbonamento, detto JoyPlus: costerà 3,99 euro al mese (o 3,99 sterline) e darà accesso a consegne illimitate gratuite, pensato per fare concorrenza ad Amazon Prime, il sistema di abbonamento di Amazon, che però costa 6,99 euro al mese in Francia e 8,99 euro in Germania.