Il Gran Premio di MotoGP del Qatar è stato rinviato a novembre a causa della guerra

Il Gran Premio di MotoGP del Qatar, previsto in aprile, è stato rinviato a novembre a causa della guerra in Medio Oriente. Lo ha comunicato la stessa MotoGP, che organizza il campionato. «A seguito di un’approfondita pianificazione degli scenari e di un’analisi del calendario, la data rivista è stata scelta per garantire un impatto minimo sul calendario generale della MotoGP», si legge in una nota.

Il Qatar è uno dei paesi che si affacciano sul golfo Persico attaccati nelle ultime due settimane dall’Iran. I missili iraniani hanno colpito diversi paesi causando disagi ai trasporti aerei e navali, costringendo alla cancellazione di diversi eventi sportivi. La Formula 1 per esempio ha comunicato la cancellazione dei Gran Premi del Bahrein e dell’Arabia Saudita.