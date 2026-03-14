La Formula 1 ha cancellato i Gran Premi del Bahrein e dell’Arabia Saudita a causa della guerra

I Gran Premi di Formula 1 del Bahrein e dell’Arabia Saudita in programma ad aprile non si terranno a causa della guerra in Medio Oriente. Lo ha comunicato sabato la federazione della Formula 1, che ha confermato le voci circolate negli ultimi giorni. Sia il Bahrein che l’Arabia Saudita si affacciano sul golfo Persico e nelle ultime due settimane sono stati attaccati con droni e missili dall’Iran, lanciati in reazione agli attacchi subiti da Israele e dagli Stati Uniti.

Secondo alcune fonti sentite da Reuters, è improbabile che le gare vengano riprogrammate nel corso di quest’anno a causa di problemi legati alla logistica del campionato e soprattutto perché in entrambi gli Stati in molti periodi dell’anno il caldo è proibitivo e non consente di gareggiare. Quest’anno quindi il campionato di Formula 1 sarà di sole 22 gare al posto di 24.