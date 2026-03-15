Il presidente del Madagascar ha nominato come primo ministro Mamitiana Rajaonarison, l’attuale capo dell’autorità anticorruzione 

Il presidente del Madagascar, il colonnello Michael Randrianirina, ha nominato come primo ministro Mamitiana Rajaonarison, l’attuale capo del SAMIFIN, l’autorità antiriciclaggio e anticorruzione del paese. Randrianirina aveva destituito il precedente primo ministro Herintsalama Rajaonarivelo pochi giorni fa, dopo averlo nominato cinque mesi prima. Il presidente non aveva dato motivazioni sulla destituzione, cosa che non ha fatto nemmeno in occasione della nomina del nuovo primo ministro.

Randrianirina fa parte del CAPSAT, l’unità dell’esercito che aveva preso il potere deponendo il presidente Andry Rajoelina dopo settimane di grosse proteste antigovernative, in quello che è considerato un colpo di stato militare. Si è insediato col dichiarato obiettivo di realizzare quella che ha definito una «Rifondazione» del paese: da allora ha sciolto le principali istituzioni del Madagascar, a eccezione dell’Assemblea nazionale (la camera più importante del parlamento). Il governo nominato da Randrianirina era composto perlopiù da militari e oppositori di Rajoelina, e aveva il compito di indire elezioni entro il 2027.

Rajaonarison è un militare. Prima di essere nominato a capo del SAMIFIN, nel 2025, era a capo di un’agenzia indipendente di contrasto alla corruzione nella provincia di Toliara.