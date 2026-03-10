Il presidente del Madagascar Michael Randrianirina ha destituito il primo ministro che aveva nominato a ottobre

Il colonnello Michael Randrianirina, presidente del Madagascar dallo scorso ottobre, ha sciolto il governo e destituito il primo ministro Herintsalama Rajaonarivelo, che lui stesso aveva nominato cinque mesi fa. In una nota pubblicata lunedì Randrianirina ha detto che un nuovo primo ministro sarà nominato «a breve», senza specificare i motivi della destituzione di Rajaonarivelo.

Randrianirina fa parte del CAPSAT, l’unità dell’esercito che aveva preso il potere deponendo il presidente Andry Rajoelina dopo settimane di grosse proteste antigovernative, in quello che è considerato un colpo di stato militare. Da quando è entrato in carica ha sciolto le principali istituzioni del Madagascar, a eccezione dell’Assemblea nazionale (la camera più importante del parlamento). Il governo nominato da Randrianirina era composto perlopiù da militari e oppositori di Rajoelina, e aveva il compito di indire elezioni entro il 2027.

