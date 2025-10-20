Il colonnello Michael Randrianirina, diventato presidente del Madagascar venerdì, ha nominato il nuovo primo ministro

Il colonnello Michael Randrianirina, che è diventato presidente del Madagascar venerdì, ha nominato come nuovo primo ministro Herintsalama Rajaonarivelo. Di Rajaonarivelo non si sa molto: è un uomo d’affari e il presidente ha motivato la sua scelta sostenendo che abbia rapporti con le organizzazioni internazionali «che lavorano con noi». Del governo di Rajaonarivelo, secondo le promesse del presidente, faranno parte sia militari sia civili ma è probabile che siano i militari ad avere più influenza.

Randrianirina fa parte del CAPSAT, l’unità dell’esercito che aveva preso il potere deponendo il presidente Andry Rajoelina dopo settimane di grosse proteste antigovernative, in quello che è considerato un colpo di stato militare. Ha sciolto le principali istituzioni del Madagascar, a eccezione dell’Assemblea nazionale (la camera più importante del parlamento). Il governo nominato da Randrianirina ha il compito di indire elezioni entro i prossimi due anni.

– Leggi anche: In Madagascar c’è stato un colpo di stato o una rivoluzione?