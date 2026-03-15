La nazionale italiana femminile di basket si è qualificata per il Mondiale, per la prima volta dopo 32 anni

La nazionale italiana femminile di basket si è qualificata per il Mondiale di basket dopo che domenica ha battuto la Spagna 68 a 56 nella penultima partita del torneo di qualificazione. L’Italia tornerà quindi a giocare un Mondiale, che è la manifestazione per nazionali più importante, 32 anni dopo l’ultima volta.

L’Italia, che è arrivata terza agli ultimi europei, ha vinto grazie all’ottima prestazione della sua giocatrice migliore Cecilia Zandalasini, che ha fatto 22 punti, e a quella di Francesca Pasa, che ne ha fatti 14. I Mondiali si terranno in Germania tra il 4 e il 13 settembre. Nelle precedenti partite del torneo di qualificazione, che è in corso a San Juan in Porto Rico, l’Italia aveva battuto Porto Rico e Nuova Zelanda, e perso contro gli Stati Uniti. Martedì giocherà l’ultima partita contro il Senegal, il cui risultato è però ininfluente dato che la qualificazione è già stata raggiunta.