L’Ucraina permetterà agli alleati di addestrare i sistemi di AI militare con i dati provenienti dalla guerra contro la Russia

L’Ucraina ha detto che condividerà con i paesi alleati e con alcune aziende private i moltissimi dati raccolti in combattimento dall’esercito ucraino affinché li usino per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale scopo militare. Il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha detto che l’accordo rappresenta un nuovo tipo di cooperazione tra l’Ucraina e i suoi alleati e che entrambe le parti ci guadagneranno. Gli alleati, infatti, avranno la possibilità di accedere a una grandissima quantità di dati raccolti dall’Ucraina, che al tempo stesso potrà contare su uno sviluppo più rapido dei software di AI e di nuove soluzioni tecnologiche per il fronte.

Questo accordo è importante anche perché i software di AI e i sistemi d’armi autonomi (ovvero quei sistemi che funzionano da soli dopo aver ricevuto un input umano) sono sempre più diffusi nel settore militare. Tra gli usi più comuni ci sono, per esempio, la rapida analisi di grandi moli di dati e il volo senza piloti dei droni. Fedorov ha ricordato anche che l’Ucraina utilizza alcuni dei dati che raccoglie per addestrare alcuni sistemi in grado di individuare in modo autonomo bersagli a terra o in aria.