Netflix farà un sequel di “KPop Demon Hunters”

Giovedì Netflix ha confermato che farà un sequel di KPop Demon Hunters, il suo film d’animazione uscito nel 2025 che è diventato il film più visto di sempre sulla sua piattaforma.

Non si sa ancora quale sarà la data prevista per l’uscita del sequel. Netflix ha detto che verrà scritto e diretto dagli stessi animatori e sceneggiatori che lavorarono al film originale: Maggie Khan, canadese di origini coreane, e Chris Appelhans, statunitense.

KPop Demon Hunters è un film statunitense, ma è ambientato in Corea del Sud e trae ispirazione da elementi della cultura sudcoreana. Racconta la storia di un trio di pop star sudcoreane, che segretamente sono anche cacciatrici di demoni. Il film è stato molto apprezzato, e ha avuto un’enorme popolarità in tutto il mondo, anche grazie alla sua colonna sonora, fatta da canzoni di genere k-pop.