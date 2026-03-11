Parte del centro storico di Dresda sarà evacuata per disinnescare una bomba della Seconda guerra mondiale

Gran parte del centro storico di Dresda, nell’est della Germania, sarà evacuata mercoledì mattina per disinnescare una grossa bomba inesplosa, trovata di recente e risalente ai bombardamenti britannici sulla città nella Seconda guerra mondiale. La bomba pesa circa 250 chili ed è stata trovata vicino al ponte Carola (Carolabrücke in tedesco), dove erano in corso alcuni lavori a causa di un parziale crollo del ponte nel 2024. Secondo i vigili del fuoco, sarà la più ampia evacuazione della città mai fatta e coinvolgerà circa 18mila persone tra residenti, turisti e lavoratori.

Non si sa quanto tempo richiederanno le operazioni di disinnesco. Nella zona, che sarà evacuata entro le 9, sono compresi alcuni importanti edifici della città, come la chiesa di Nostra Signora (Frauenkirche, in tedesco), il castello di Dresda e il Semperoper, il teatro dell’opera. Ma ci sono anche uffici della polizia, case di riposo, asili nido e le sedi di alcune istituzioni locali. L’amministrazione ha messo a disposizione alloggi di emergenza a partire dalle 7 presso il centro espositivo della città, e ha potenziato il servizio dei mezzi pubblici verso questa zona.