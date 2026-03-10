Arriva la primavera, e Pensavo Peccioli
Dal 27 al 29 marzo a Peccioli, in Toscana, con tanti ospiti e con un pezzo del Post
Nel weekend tra il 27 e il 29 marzo si svolgerà a Peccioli, in Toscana, la nuova edizione del festival Pensavo Peccioli. La creazione del festival fu affidata nel 2019 dalla Fondazione Peccioliper a Luca Sofri, peraltro direttore editoriale del Post, che ha poi coinvolto il Post e il suo lavoro nell’arricchimento del programma e nella promozione dell’evento, accanto ai molti e alle molte ospiti degli incontri nelle successive primavere.
Questa è quindi la sesta edizione del festival (la pandemia ne fece rinviare due, sostituite da eventi online), che continua a cercare di domandarsi cosa sta succedendo e a farlo dal privilegiato e peculiare punto di vista di un piccolo e accogliente borgo toscano, che è contemporaneamente dentro alle cose del mondo e capace di vedere da una qualche distanza le cose del mondo. Ancora una volta con un suggestivo manifesto disegnato da Emiliano Ponzi, illustratore del festival dal suo inizio.
Tra gli autori e le autrici ospiti quest’anno ci saranno Anna Foa, Walter Veltroni, Stefania Auci, Michele Serra, Niccolò Ammaniti, Pietro Grasso, Chiara Gamberale, Francesca Archibugi, Marco Malvaldi, Michele Mari, Giancarlo De Cataldo, Claudio Cerasa, e con loro Francesco Costa, Luca Sofri, Luca Misculin, Stefano Nazzi, Matteo Caccia, Marino Sinibaldi del Post. E ancora Gaja Cenciarelli, Gigi Riva, Remo Salvadori, Eva Giovannini, Alessandra Tedesco, Riccardo Staglianò, Adriano Sofri, Antonella Soldaini, Silvia Bencivelli.
Le mattine del sabato e della domenica si apriranno con la tradizionale rassegna stampa del Post, I giornali, spiegati bene, con Francesco Costa, Luca Sofri e Luca Misculin. La domenica Francesca Archibugi parlerà di cinema intorno al nuovo numero della rivista del Post Cose spiegate bene. Tutti gli incontri – che si svolgono nei diversi teatrali spazi del paese – sono a ingresso gratuito, per alcuni è richiesta la prenotazione (le prenotazioni saranno aperte mercoledì 11 marzo). Il festival inaugurerà anche la mostra di Alessandro Baronciani a Palazzo Senza Tempo, Produzione propria, che resterà aperta fino a ottobre (e quindi anche durante il successivo festival Le Canzoni, il 3 e 4 luglio).
Venerdì 27 marzo
Ore 17:00
Galleria dei Giganti
Walter Veltroni ed Eva Giovannini
Notizie dal commissariato di Villa Borghese
Un bilancio del successo della serie sul commissario Buonvino
Ore 18:00
Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri e Michele Serra
È sempre la stessa musica?
Storie di vecchie e di nuove canzoni, e del mondo intorno
Ore 19:00
Palazzo Senza Tempo
Alessandro Baronciani e Luca Sofri
Produzione propria
Presentazione e inaugurazione della mostra di Alessandro Baronciani
Ore 21:00
Galleria dei Giganti
Giancarlo De Cataldo e Luca Sofri
Giustizia per tutti
Una conversazione sulle indagini, sui processi, sui referendum, e su come si racconta tutto quanto
Ingresso su prenotazione
Sabato 28 marzo
Ore 10:30
Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri e Francesco Costa
I giornali, spiegati bene
La rinomata rassegna stampa del Post
Ore 12:00
Palazzo Senza Tempo
Remo Salvadori e Antonella Soldaini
Il libro come soglia
La monografia su Salvadori in dialogo con le opere realizzate a Peccioli
Ore 12:00
Cinema Passerotti
Michele Mari e Marino Sinibaldi
I convitati di pietra
Sull’ultimo libro di Michele Mari e su quel che succede alle relazioni giovanili
Ore 14:30
Cinema Passerotti
Anna Foa e Luca Sofri
Mai più
Domande e risposte sull’antisemitismo, negli anni della distruzione di Gaza
Ore 14:30
Palazzo Senza Tempo
Gaja Cenciarelli e Alessandra Tedesco
Il rivoluzionario e la maestra
Due storie a distanza di mezzo secolo nel libro di Gaja Cenciarelli
Ore 15:30
Galleria dei Giganti
Niccolò Ammaniti e Matteo Caccia
La cosa nel bagno
Segreti e tormenti di famiglia nel nuovo libro di Niccolò Ammaniti, “Il custode”
Ingresso su prenotazione
Ore 16:00
Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri, Marino Sinibaldi e Riccardo Staglianò
Raccontare cose vere
Inizia la terza edizione del Premio Vero
Ore 17:00
Palazzo Senza Tempo
Gigi Riva e Adriano Sofri
L’amore a Sarajevo
Il nuovo libro di Gigi Riva, di storie dentro la Storia
Ore 17:30
Cinema Passerotti
Matteo Caccia
L’autunno dell’innocenza
Matteo Caccia legge “Il corpo” di Stephen King
Ore 18:30
Galleria dei Giganti
Pietro Grasso e Stefano Nazzi
IL processo a Cosa Nostra
Una conversazione sul libro “‘U Maxi”
Ingresso su prenotazione
Domenica 29 marzo
Ore 10:30
Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri e Luca Misculin
I giornali, spiegati bene
La rinomata rassegna stampa del Post
Ore 12:00
Palazzo Senza Tempo
Stefania Auci e Alessandra Tedesco
Saghe del sud
Il successo di “L’alba dei leoni”, il romanzo più venduto del 2026
Ore 14:30
Cinema Passerotti
Chiara Gamberale e Matteo Caccia
Amore e politica
I complicati sentimenti nel libro di Chiara Gamberale, “Una passione sinistra”
Ore 15:00
Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri e Francesca Archibugi
«Cinemino?»
Il nuovo numero di “Cose spiegate bene”
Ore 16:30
Palazzo Senza Tempo
Marco Malvaldi e Silvia Bencivelli
Scimmia sapiens
Lettera a un adolescente sull’intelligenza artificiale
Ore 17:00
Cinema Passerotti
Luca Misculin
Un tempo qui era tutto Etruschi
Storie di chi c’era prima di noi
Ingresso su prenotazione
Ore 18:00
Palazzo Senza Tempo
Claudio Cerasa e Luca Sofri
L’ottimismo della ragione
Una conversazione sul libro di Claudio Cerasa “L’antidoto”