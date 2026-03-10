Arriva la primavera, e Pensavo Peccioli

Nel weekend tra il 27 e il 29 marzo si svolgerà a Peccioli, in Toscana, la nuova edizione del festival Pensavo Peccioli. La creazione del festival fu affidata nel 2019 dalla Fondazione Peccioliper a Luca Sofri, peraltro direttore editoriale del Post, che ha poi coinvolto il Post e il suo lavoro nell’arricchimento del programma e nella promozione dell’evento, accanto ai molti e alle molte ospiti degli incontri nelle successive primavere.

Questa è quindi la sesta edizione del festival (la pandemia ne fece rinviare due, sostituite da eventi online), che continua a cercare di domandarsi cosa sta succedendo e a farlo dal privilegiato e peculiare punto di vista di un piccolo e accogliente borgo toscano, che è contemporaneamente dentro alle cose del mondo e capace di vedere da una qualche distanza le cose del mondo. Ancora una volta con un suggestivo manifesto disegnato da Emiliano Ponzi, illustratore del festival dal suo inizio.

Tra gli autori e le autrici ospiti quest’anno ci saranno Anna Foa, Walter Veltroni, Stefania Auci, Michele Serra, Niccolò Ammaniti, Pietro Grasso, Chiara Gamberale, Francesca Archibugi, Marco Malvaldi, Michele Mari, Giancarlo De Cataldo, Claudio Cerasa, e con loro Francesco Costa, Luca Sofri, Luca Misculin, Stefano Nazzi, Matteo Caccia, Marino Sinibaldi del Post. E ancora Gaja Cenciarelli, Gigi Riva, Remo Salvadori, Eva Giovannini, Alessandra Tedesco, Riccardo Staglianò, Adriano Sofri, Antonella Soldaini, Silvia Bencivelli.

Le mattine del sabato e della domenica si apriranno con la tradizionale rassegna stampa del Post, I giornali, spiegati bene, con Francesco Costa, Luca Sofri e Luca Misculin. La domenica Francesca Archibugi parlerà di cinema intorno al nuovo numero della rivista del Post Cose spiegate bene. Tutti gli incontri – che si svolgono nei diversi teatrali spazi del paese – sono a ingresso gratuito, per alcuni è richiesta la prenotazione (le prenotazioni saranno aperte mercoledì 11 marzo). Il festival inaugurerà anche la mostra di Alessandro Baronciani a Palazzo Senza Tempo, Produzione propria, che resterà aperta fino a ottobre (e quindi anche durante il successivo festival Le Canzoni, il 3 e 4 luglio).

Venerdì 27 marzo

Ore 17:00

Galleria dei Giganti

Walter Veltroni ed Eva Giovannini

Notizie dal commissariato di Villa Borghese

Un bilancio del successo della serie sul commissario Buonvino

Ore 18:00

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri e Michele Serra

È sempre la stessa musica?

Storie di vecchie e di nuove canzoni, e del mondo intorno

Ore 19:00

Palazzo Senza Tempo

Alessandro Baronciani e Luca Sofri

Produzione propria

Presentazione e inaugurazione della mostra di Alessandro Baronciani

Ore 21:00

Galleria dei Giganti

Giancarlo De Cataldo e Luca Sofri

Giustizia per tutti

Una conversazione sulle indagini, sui processi, sui referendum, e su come si racconta tutto quanto

Ingresso su prenotazione

Sabato 28 marzo

Ore 10:30

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri e Francesco Costa

I giornali, spiegati bene

La rinomata rassegna stampa del Post

Ore 12:00

Palazzo Senza Tempo

Remo Salvadori e Antonella Soldaini

Il libro come soglia

La monografia su Salvadori in dialogo con le opere realizzate a Peccioli

Ore 12:00

Cinema Passerotti

Michele Mari e Marino Sinibaldi

I convitati di pietra

Sull’ultimo libro di Michele Mari e su quel che succede alle relazioni giovanili

Ore 14:30

Cinema Passerotti

Anna Foa e Luca Sofri

Mai più

Domande e risposte sull’antisemitismo, negli anni della distruzione di Gaza

Ore 14:30

Palazzo Senza Tempo

Gaja Cenciarelli e Alessandra Tedesco

Il rivoluzionario e la maestra

Due storie a distanza di mezzo secolo nel libro di Gaja Cenciarelli

Ore 15:30

Galleria dei Giganti

Niccolò Ammaniti e Matteo Caccia

La cosa nel bagno

Segreti e tormenti di famiglia nel nuovo libro di Niccolò Ammaniti, “Il custode”

Ingresso su prenotazione

Ore 16:00

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri, Marino Sinibaldi e Riccardo Staglianò

Raccontare cose vere

Inizia la terza edizione del Premio Vero

Ore 17:00

Palazzo Senza Tempo

Gigi Riva e Adriano Sofri

L’amore a Sarajevo

Il nuovo libro di Gigi Riva, di storie dentro la Storia

Ore 17:30

Cinema Passerotti

Matteo Caccia

L’autunno dell’innocenza

Matteo Caccia legge “Il corpo” di Stephen King

Ore 18:30

Galleria dei Giganti

Pietro Grasso e Stefano Nazzi

IL processo a Cosa Nostra

Una conversazione sul libro “‘U Maxi”

Ingresso su prenotazione

Domenica 29 marzo

Ore 10:30

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri e Luca Misculin

I giornali, spiegati bene

La rinomata rassegna stampa del Post

Ore 12:00

Palazzo Senza Tempo

Stefania Auci e Alessandra Tedesco

Saghe del sud

Il successo di “L’alba dei leoni”, il romanzo più venduto del 2026

Ore 14:30

Cinema Passerotti

Chiara Gamberale e Matteo Caccia

Amore e politica

I complicati sentimenti nel libro di Chiara Gamberale, “Una passione sinistra”

Ore 15:00

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri e Francesca Archibugi

«Cinemino?»

Il nuovo numero di “Cose spiegate bene”

Ore 16:30

Palazzo Senza Tempo

Marco Malvaldi e Silvia Bencivelli

Scimmia sapiens

Lettera a un adolescente sull’intelligenza artificiale

Ore 17:00

Cinema Passerotti

Luca Misculin

Un tempo qui era tutto Etruschi

Storie di chi c’era prima di noi

Ingresso su prenotazione

Ore 18:00

Palazzo Senza Tempo

Claudio Cerasa e Luca Sofri

L’ottimismo della ragione

Una conversazione sul libro di Claudio Cerasa “L’antidoto”