Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo in Calabria, per un anno

Il Consiglio dei Ministri convocato martedì ha dichiarato lo stato di emergenza in Calabria, per via dei danni causati dagli eventi meteorologici estremi dello scorso febbraio nelle province di Cosenza e Catanzaro. La misura durerà un anno ed è stata comunicata dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che ha annunciato anche lo stanziamento 15 milioni di euro per riparare le infrastrutture danneggiate e ripristinare i servizi pubblici.

A febbraio l’esondazione del fiume Crati nella piana di Sibari, nella zona nordorientale della regione, aveva provocato molti danni intorno al comune di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, dove decine di persone erano state evacuate. Erano esondati anche i fiumi Busento e Campagnano, e c’erano state frane e smottamenti in altri comuni in provincia di Catanzaro.