L’Atalanta ha perso 6-1 contro il Bayern Monaco nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League

Martedì l’Atalanta ha perso in casa per 6-1 contro il Bayern Monaco nella partita d’andata degli ottavi di Champions League, la competizione per squadre di club più importante d’Europa. È un risultato molto pesante, che compromette le possibilità dell’Atalanta di qualificarsi agli ottavi di finale.

Il Bayern Monaco ha dominato la partita fin dall’inizio, imponendo il suo gioco e mettendo sotto pressione la difesa dell’Atalanta. Il difensore croato Josip Stanišić ha segnato il primo gol al 12esimo, e in poco più di dieci minuti il Bayern Monaco si è portato sul 3 a 0: prima col centrocampista francese Michael Olise, e poi con l’attaccante tedesco Serge Gnabry. L’Atalanta non è riuscita a entrare in partita neppure nel secondo tempo, durante il quale si è fatta vedere molto poco nell’area del Bayern Monaco e ha subito altri tre gol: dall’attaccante senegalese Nicolas Jackson (al 52esimo), di nuovo da Olise (al 64esimo) e dal centrocampista tedesco Jamal Musiala. L’Atalanta ha segnato il gol del 6 a 1 al 93esimo, con il croato Mario Pašalić. La gara di ritorno sarà mercoledì 18 marzo a Monaco di Baviera.