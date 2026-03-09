È morto Alexander Butterfield, che rivelò l’esistenza delle registrazioni di Nixon sul Watergate

È morto a 99 anni Alexander Butterfield: era stato assistente del presidente statunitense Richard Nixon, e la sua testimonianza davanti alla commissione del Senato che stava indagando sullo scandalo Watergate portò a una svolta.

Butterfield era un ex pilota militare che nel 1968 era stato scelto da Harry Robbins Haldeman, capo di gabinetto di Nixon, come assistente del presidente. Per via del suo incarico, nel 1973 la commissione del Senato che indagava sul Watergate lo convocò per ascoltarlo, ma non c’erano molte aspettative sulla sua testimonianza: la sua fu un’audizione gestita dallo staff della commissione.

Quando fu il suo turno di interrogarlo, l’avvocato Donald Sanders, consulente del comitato per il partito Repubblicano, gli chiese perché da altre due testimonianze risultasse un dettaglio particolare, cioè che durante alcune conversazioni nello Studio Ovale Nixon si fosse spostato verso un lato specifico della stanza. Sanders chiese esplicitamente se alla Casa Bianca ci fosse un impianto di registrazione e Butterfield rispose che l’impianto c’era, confermando indirettamente l’esistenza di nastri in grado di rivelare quello che Nixon aveva discusso insieme ai suoi collaboratori riguardo al Watergate.

Butterfield fu riconvocato per un’audizione pubblica in diretta televisiva con la commissione del Senato, gli fu nuovamente chiesto se fosse a conoscenza dell’installazione di sistemi di ascolto nello Studio Ovale, e Butterfield rispose di sì, e raccontò che ce n’erano anche in altre stanze e nei telefoni usati dal presidente. Da quel giorno le varie parti che indagavano sul Watergate chiesero di ascoltare i nastri, che Nixon si rifiutò di consegnare finché non glielo ordinò la Corte Suprema, un anno dopo.

Quattro mesi prima della sua testimonianza, Butterfield era stato nominato da Nixon alla guida di un importante ente dell’aviazione, da cui si dimise nel 1975. Fu poi dirigente di compagnie aeree e assicurative e consulente.

– Ascolta: Un furto di quart’ordine (lo scandalo Watergate, dall’inizio)