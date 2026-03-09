Il Bangladesh ha anticipato le vacanze universitarie per la fine del Ramadan per risparmiare carburante

Il governo del Bangladesh ha ordinato a tutte le università del paese di anticipare le vacanze per l’Eid al Fitr, la festa che segna la fine del Ramadan, per risparmiare carburante ed energia, a fronte del grosso aumento di prezzo causato dalla guerra in Medio Oriente (su cui potete trovare aggiornamenti costanti nel liveblog del Post). Il governo spera di risparmiare energia non solo evitando i consumi dei campus universitari, ma anche riducendo gli ingorghi stradali, che causano sprechi di carburante.

Alcune università avevano già iniziato le vacanze, altre avevano previsto di farlo nei prossimi giorni. Le scuole di ordine inferiore, invece, resteranno chiuse per tutto il mese del Ramadan, il mese sacro per l’Islam dedicato al digiuno e alla preghiera.

Quest’anno, in Bangladesh, il Ramadan è iniziato il 19 febbraio, e ci si aspetta che finisca il 21 marzo (le date sono mobili e dipendono anche dalle fasi lunari). L’Eid al Fitr è una delle occasioni più sentite fra le persone musulmane, e si festeggia con grandi banchetti comunitari.