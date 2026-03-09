Anthropic ha fatto causa all’amministrazione Trump, che aveva indicato l’azienda come un possibile rischio per la sicurezza nazionale

Lunedì la società di intelligenza artificiale Anthropic, nota per il chatbot Claude, ha fatto causa all’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che l’aveva indicata come “supply-chain risk”, cioè come un fornitore del governo che comporta possibili rischi per la sicurezza nazionale. È l’ultimo sviluppo di uno scontro che va avanti da giorni tra la società e il governo, e in particolare con il dipartimento della Difesa: Anthropic si era infatti rifiutata di cedere alla richiesta del Pentagono di poter utilizzare le sue tecnologie senza limiti, quindi anche per la sorveglianza di massa o per armi autonome.

Indicare una società come “supply-chain risk” è una soluzione che di solito viene adottata per impedire ad aziende legate al governo cinese di fare affari negli Stati Uniti, soprattutto in settori strategici come quelli delle telecomunicazioni o della difesa appunto. L’amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, aveva detto che la società intendeva contestare questa decisione in tribunale, come poi è avvenuto. Anthropic ha depositato due cause: una in California e una nel distretto di Columbia (il territorio in cui si trova la capitale Washington), accusando Trump di aver utilizzato quella classificazione per colpirla su basi ideologiche, violando il Primo emendamento della Costituzione statunitense, quello sulla libertà d’espressione.

Anthropic era stata la prima società di intelligenza artificiale a fare contratti da centinaia di milioni di dollari con il Pentagono ed è quella attualmente più coinvolta nelle sue attività. I conflitti erano iniziati dopo che Anthropic aveva manifestato preoccupazioni per l’uso che il Pentagono aveva fatto delle sue tecnologie nel pianificare e portare a termine l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro, lo scorso 3 gennaio.

– Leggi anche: La questione tra il Pentagono e le aziende di intelligenza artificiale, dall’inizio