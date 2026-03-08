In Germania si vota nello stato di Baden-Württemberg, il primo di cinque solo quest’anno

Domenica nello stato tedesco occidentale del Baden-Württemberg, uno dei 16 stati federati della Germania, si vota per rinnovare il parlamento e il governo. È una votazione su cui c’è molta attenzione, perché è la prima di cinque elezioni statali che si terranno quest’anno in Germania, dove il 2026 è stato soprannominato Superwahljahr, “super anno elettorale”, anche per via di un numero eccezionale di elezioni locali. Le elezioni nello stato di Baden-Württemberg sono considerate un primo test del consenso dei partiti al governo (CDU e SPD), in carica dallo scorso maggio, e dell’ascesa del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) a ovest – dove è meno forte – e a livello nazionale.

Secondo i sondaggi AfD potrebbe raddoppiare i propri voti nello stato, diventando il terzo partito più votato. I primi due saranno con ogni probabilità la CDU del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il principale partito conservatore che ha governato la Germania per decenni ed è molto radicato in Baden-Württemberg, e i Verdi, che hanno molto consenso soprattutto nelle città e di cui fa parte l’attuale capo del governo Winfried Kretschmann. Nello stato di Baden-Württemberg vivono circa 11 milioni di persone. È uno dei più importanti in Germania dal punto di vista economico, perché è dove hanno sede le aziende automobilistiche Mercedes-Benz e Porsche.