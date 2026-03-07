Weekly Beasts
Questi occhi cisposi, denti di lupo, piedi di pipistrelli e pecore e missili, tra le foto di animali della settimana
L’invito di questa settimana è di guardare le foto di animali della seguente raccolta concentrandosi sui dettagli: le gocce d’acqua sulle piume di un’aquila di mare; la peluria della processionaria del pino; il canino di un lupo; le dita dei piedi di un pipistrello o le unghie di quelli di un orso; mentre le pieghe sul muso di un Dogue de Bordeaux potrebbero distrarvi dal notare le cispe dei suoi occhi. Torna in questa raccolta anche Punch, il macaco nato allo zoo di Ichikawa, in Giappone, che aveva destato grandi preoccupazioni per le sue difficoltà di inserimento nel gruppo degli altri macachi: qui si vede sulle spalle di uno di loro.