Weekly Beasts

Tra le foto di animali della settimana ce n’è una di Punch, un macaco giapponese di sette mesi che vive allo zoo di Ichikawa, in Giappone, e ha una storia che sta interessando molti. Appena nato è stato abbandonato dalla madre (probabilmente a causa di un parto difficile in un periodo con temperature molto alte) e si sono presi cura di lui i custodi dello zoo: solo di recente è stato reintrodotto nel recinto dove vivono gli altri macachi e ha avuto qualche difficoltà a integrarsi.

Come mostra la foto in questa raccolta, Punch si aggira per lo zoo portandosi appresso un peluche a forma di orango, che i custodi gli hanno dato per allenare e rinforzare i muscoli (normalmente questo avviene aggrappandosi alla madre) e che Punch usa anche come ancoraggio di sicurezza. Dopo l’iniziale periodo di fatica a relazionarsi con gli altri macachi e a inserirsi nel gruppo, ora le cose stanno migliorando. Nel frattempo tantissimi curiosi hanno vistato lo zoo: le visite dello scorso weekend sono state il doppio rispetto allo stesso periodo l’anno scorso, e se ne aspettano ancora di più in questi giorni. A fare compagnia a Punch in questa raccolta ci sono poi il cane che è finito in pista alle Olimpiadi, rane velenose e un gatto leopardo.