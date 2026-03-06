L’Ungheria ha arrestato sette dipendenti di una banca statale ucraina: per l’Ucraina sono stati «presi in ostaggio»

Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Andrii Sybiha, ha accusato il governo ungherese di aver «preso in ostaggio» sette dipendenti della banca statale ucraina Oschadbank e di aver sequestrato i due veicoli blindati su cui si trovavano per un trasporto internazionale di valori tra Austria e Ucraina. I sette cittadini ucraini sarebbero stati fermati giovedì 5 marzo con l’accusa di riciclaggio di denaro. Sybiha ha accusato il governo ungherese di «terrorismo di Stato e racket», e il ministero ha consigliato ai cittadini ucraini di evitare di andare in Ungheria per motivi di sicurezza.

Il governo ucraino ha chiesto l’immediato rilascio dei dipendenti detenuti e la Banca centrale del paese ha chiesto all’Ungheria di fornire spiegazioni ufficiali e informazioni su dove si trovino i veicoli, i cui sistemi di localizzazione indicherebbero una posizione nel centro di Budapest, capitale ungherese.

L’episodio è avvenuto in un momento di forte tensione tra Ucraina e Ungheria, il paese che ha il governo più filorusso di tutta l’Unione Europea. La crisi tra i paesi è legata al blocco del transito del petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba, che collega la Russia all’Europa centrale passando per l’Ucraina, e che è fermo dal 27 gennaio in seguito a un attacco russo con droni in territorio ucraino. L’Ungheria ha accusato l’Ucraina di ritardare deliberatamente il ripristino del passaggio del petrolio sull’oleodotto, e il 5 marzo il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha minacciato di utilizzare tutti gli «strumenti politici e finanziari» a sua disposizione per «forzare» la riapertura dell’oleodotto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invece ha criticato l’Ungheria per aver bloccato il pacchetto di aiuti europei da 90 miliardi di euro che la Commissione Europea vuole inviare all’Ucraina, garantendolo tramite l’emissione di debito comune da parte dei paesi europei, opzione alla quale l’Ungheria si oppone.