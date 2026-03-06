In Nuova Guinea sono stati trovati individui di due specie di marsupiali considerate estinte da 6mila anni

Nella provincia indonesiana della Papua occidentale, in Nuova Guinea, sono stati trovati degli animali identificati come appartenenti a due specie di marsupiali che si credeva si fossero estinte 6mila anni fa. Uno è un piccolo opossum caratterizzato da un dito molto più lungo degli altri su ciascuna zampa (Dactylonax kambuayai), l’altro uno scoiattolo volante (Tous ayamaruensis).

Entrambi sono stati trovati sulla penisola di Doberai, la parte più occidentale dell’isola della Nuova Guinea. Prima di condurre le loro ricerche sul campo, i ricercatori hanno analizzato reperti fossili, campioni, vecchie fotografie e interviste con i residenti.

La scoperta di “un taxon di Lazzaro”, organismi ritenuti estinti che riappaiono in natura “resuscitando” come il personaggio del Vangelo di Giovanni, è piuttosto rara, ma la scoperta di due specie è eccezionale. Lo studio sulle nuove scoperte è stato pubblicato in due articoli sul Records of the Australian Museum.