10 anni di Evening Post

Sono passati già dieci anni dalla nascita di Evening Post, la newsletter del Post che arriva dal lunedì al venerdì, verso le 18, con una rassegna stampa delle notizie della giornata, un po’ di articoli di approfondimento e il racconto del lavoro dietro le quinte della redazione. In questi dieci anni Evening Post ci ha permesso di conoscerci di più, di condividere scelte e riflessioni sul nostro lavoro, e di rafforzare la complicità tra chi il Post lo legge e chi lo scrive.

Oggi Evening Post è una newsletter riservata alle abbonate e agli abbonati, ma per festeggiare questi dieci anni insieme sarà disponibile a tutte e a tutti, per dieci giorni: da lunedì 2 marzo a venerdì 13 marzo chiunque potrà riceverla, basta iscriversi qui.

Qui invece trovate un manuale per capire EP, come la chiamiamo affettuosamente in redazione.

Poi da lunedì 16 marzo Evening Post rientrerà nell’offerta per abbonate e abbonati: se avete già un abbonamento basterà iscrivervi, altrimenti potete abbonarvi qui.