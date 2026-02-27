Celebripost

È iniziata la stagione di cerimonie e premiazioni per il cinema: domenica c’è stata la consegna dei premi BAFTA, a cui abbiamo dedicato una raccolta fotografica; si è poi conclusa la Berlinale, con l’Orso d’oro vinto dal regista İlker Çatak, che in una delle foto a seguire festeggia sul red carpet; e ieri sono stati assegnati i premi César, i più importanti riconoscimenti del cinema francese, con Jim Carrey che ha ricevuto un premio alla carriera. A Los Angeles si sono visti Zach Braff e Donald Faison a un evento per la decima stagione di Scrubs e Courteney Cox alla prima di Scream 7. Poi Gisèle Pelicot e la regina Camilla insieme nella residenza reale londinese, e Marine Le Pen e Jordan Bardella con in braccio due agnelli alla fiera internazionale dell’agricoltura di Parigi.