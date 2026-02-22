Il film turco-tedesco “Lettere gialle” ha vinto l’Orso d’oro al Festival del cinema di Berlino

Il film turco-tedesco Lettere gialle del regista tedesco İlker Çatak ha vinto l’Orso d’oro al Festival di Berlino, il premio più importante di uno dei più famosi festival di cinema al mondo. Il film racconta la storia di una coppia molto nota nel settore teatrale turco, che si sgretola dopo che entrambi perdono il lavoro per via della repressione attuata dal governo. Çatak ha 42 anni e Lettere gialle è il suo quinto film. Il suo penultimo, La sala professori, nel 2024 era stato candidato all’Oscar come miglior film straniero.

L’edizione di quest’anno del Festival di Berlino, noto anche come la Berlinale, è stata caratterizzata soprattutto da molte polemiche per la presunta neutralità del festival su Gaza. Prima dell’inizio del festival più di 80 tra attori e registi, tra cui Javier Bardem, Tilda Swinton e Mark Ruffalo, avevano firmato una lettera aperta indirizzata alla direzione della Berlinale in cui accusavano il festival di non essersi espresso per affermare il «diritto dei palestinesi alla vita, alla dignità e alla libertà». La direttrice della Berlinale, Tricia Tuttle, aveva respinto ogni accusa.

– Leggi anche: È difficile essere la Berlinale