Instagram avviserà i genitori se i loro figli ricercheranno più volte contenuti riguardo al suicidio o all’autolesionismo

Giovedì Instagram ha detto che inizierà ad avvisare i genitori se i loro figli minorenni hanno cercato contenuti riguardo al suicidio o all’autolesionismo più volte in un breve periodo di tempo. È un tentativo da parte di Instagram di aumentare la sicurezza per gli utenti minorenni, dando maggiore possibilità di controllo e di intervento ai genitori. Finora il social network si limitava a bloccare contenuti di questo tipo e a indirizzare l’utente verso un sostegno esterno.

Per ricevere la notifica i genitori dovranno attivare la modalità di supervisione, una funzionalità di Instagram che permette ai genitori maggiori controlli sull’attività dei figli all’interno del social network. Qualora Instagram dovesse rilevare più volte la ricerca di contenuti legati al suicidio o all’autolesionismo in un tempo ristretto invierà una comunicazione al genitore tramite email, messaggio di testo o WhatsApp a seconda delle impostazioni scelte. Instagram non ha reso noto quante ricerche sono necessarie per attivare l’allarme e nemmeno il periodo in cui queste devono essere fatte.

Il servizio sarà disponibile dalla settimana prossima negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia e solo successivamente arriverà in altri paesi.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure via WhatsApp dalle 18 alle 21 al 324 0117252.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.