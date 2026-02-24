È diventato obbligatorio utilizzare l’alcolock

Da ieri è obbligatoria l’installazione dell’alcolock, il dispositivo che consente di avviare il proprio veicolo solo se non viene rilevata la presenza di alcol nell’organismo. L’obbligo riguarda solo le persone che sono state condannate per aver guidato con un livello di alcol nel sangue superiore a 0,8 grammi/litro. In realtà il decreto del ministero dei Trasporti che definiva le regole era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a luglio, ma fino a oggi non erano ancora stati resi noti quali dispositivi potevano essere utilizzati e quali erano le autofficine autorizzate alla loro installazione.

Ora queste informazioni sono state pubblicate sul Portale dell’automobilista: al momento gli alcolock utilizzabili sono due, il primo può essere installato da 49 officine in tutta Italia, mentre il secondo soltanto da tre (anche se la lista è in aggiornamento).

L’alcolock è un etilometro, uno strumento che stima la concentrazione di alcol nel sangue, ed è collegato al sistema di accensione dell’auto: ogni volta che si desidera accendere l’auto è necessario soffiare nell’etilometro, che impedisce l’avviamento del motore se rileva la presenza di alcol nella persona che ha effettuato il test.

L’introduzione di questo dispositivo è stata discussa a lungo e nei mesi scorsi aveva ricevuto anche qualche critica, soprattutto per gli aspetti pratici e gli oneri per chi lo deve installare sulla propria auto. La legge obbliga all’uso dell’alcolock per due anni se si è stati condannati per aver guidato con un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,8 grammi/litro, periodo che viene esteso a tre anni se la concentrazione era superiore a 1,5 grammi/litro. Alla fine del periodo di sospensione della patente viene aggiunta un’indicazione per segnalare l’obbligo di guida con alcolock.

L’obbligo di alcolock vale per auto e camion, ma non per le moto. Tutte le persone che vorranno usare quei veicoli dovranno sottoporsi al test per avviarli. L’installazione è a carico della persona che è stata condannata e il costo stimato varia tra i 1.500 e i 2.000 euro.

Ogni anno il dispositivo deve essere poi sottoposto a una taratura, per assicurarsi che effettui rilevazioni corrette del tasso alcolemico. In caso di mancato utilizzo o di impiego scorretto sono previste multe tra i 150 e i 638 euro e la sospensione della patente per sei mesi.