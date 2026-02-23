Le violenze in Messico dopo l’uccisione di “El Mencho”

L’uccisione in Messico di Nemesio Oseguera, detto “El Mencho”, uno dei criminali più ricercati al mondo, a capo di un potente cartello del narcotraffico, ha provocato una serie di violenze che ha coinvolto diversi stati del paese: sono state bloccate strade, incendiati mezzi pubblici, automobili, negozi e distributori di benzina, e ci sono stati scontri tra polizia e gruppi armati. A seguito delle violenze sono state chiuse scuole, interrotti i trasporti pubblici e cancellati molti voli aerei.

I blocchi delle strade e gli incendi di veicoli e negozi sono azioni comunemente compiute dai cartelli della droga per ostacolare o contestare operazioni militari contro di loro: Oseguera era il capo del cartello di Jalisco, anche noto come Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno dei più grandi e potenti dell’intero Messico, nato nel 2010 e noto per l’uso estremo della violenza.

Oseguera è stato ucciso domenica a Tapalpa, nello stato messicano di Jalisco, durante un’operazione dell’esercito federale. Le violenze si sono rapidamente diffuse in molti altri stati messicani: le autorità locali hanno calcolato oltre 250 strade bloccate in una ventina di stati (su 31 totali). Quello in cui se ne sono concentrati di più è stato proprio Jalisco.

In diverse parti del paese si sono sollevate enormi colonne di fumo dopo l’incendio di automobili, autobus, banche, supermercati, distributori di benzina: gli incendi hanno coinvolto anche note località turistiche, come Puerto Vallarta, in cui molti turisti sono rimasti bloccati all’interno dei loro alberghi in attesa della fine delle violenze. Nella tarda serata di domenica la maggior parte dei blocchi stradali era stata rimossa e gli incendi spenti, con carcasse di mezzi pubblici e automobili in giro per le città.

Per via delle violenze, diversi paesi hanno emesso allerte e istruzioni per restare in sicurezza ai propri cittadini e alle proprie cittadine che in questi giorni si trovano in Messico. Intanto la presidente del paese Claudia Sheinbaum ha invitato la popolazione a restare in casa per evitare rischi, motivo per cui le città si sono svuotate.

Nel frattempo sono stati sospesi i trasporti pubblici, chiuse scuole in sette stati e cancellati moltissimi voli interni e internazionali, anche quelli da e per le località più turistiche del paese: inizialmente gli aeroporti erano rimasti aperti, ma i blocchi stradali e gli estesi incendi in corso hanno spinto molte compagnie aeree a decidere di sospendere le loro attività.

Oseguera aveva 59 anni ed è stato ucciso insieme ad altre sei persone: è morto dopo essere stato ferito nello scontro, mentre veniva trasportato in ospedale. Il cartello che dirigeva, il CJNG è un gruppo criminale transnazionale, che opera in vari paesi dell’America Latina e esporta droga in tutti i continenti.

Gli Stati Uniti avevano stabilito una ricompensa di 15 milioni di dollari per chi avesse fornito informazioni che avrebbero potuto portare all’arresto di Oseguera. Il ministero della Difesa messicano ha detto che gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo nell’operazione, fornendo al Messico alcune informazioni (non è stato specificato quali).