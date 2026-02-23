Il valore delle azioni di Novo Nordisk è sceso del 16 per cento a causa di una sperimentazione su un nuovo farmaco andata male

Lunedì il valore delle azioni della società farmaceutica Novo Nordisk, danese e quotata alla borsa di Copenhagen, è sceso del 16 per cento in un solo giorno, dopo la notizia di una sperimentazione su un nuovo farmaco andata male. Novo Nordisk è nota soprattutto per aver rivoluzionato negli ultimi anni il campo delle cure per l’obesità, grazie ai suoi farmaci Ozempic e Wegovy: per questo nel 2023 Novo Nordisk era diventata l’azienda europea di maggior valore in borsa.

Recentemente però ha sofferto la concorrenza di farmaci simili prodotti da un’altra azienda, la statunitense Eli Lilly. La notizia che lunedì ha fatto crollare il valore delle sue azioni ha proprio a che fare con questo: gli investitori hanno venduto in massa le azioni di Novo Nordisk, facendone scendere così il prezzo, dopo che si è saputo che la perdita di peso media raggiunta con il suo nuovo farmaco non è all’altezza di quella ottenuta con trattamenti simili sviluppati da Eli Lilly.

Nell’ultimo anno Novo Nordisk ha rivisto diverse volte la previsione sui suoi profitti, e lo scorso settembre aveva annunciato il licenziamento di 9mila persone in tutto il mondo, pari a circa all’11 per cento dei propri lavoratori e lavoratrici e di cui 5mila solo in Danimarca.