L’azienda farmaceutica danese Novo Nordisk licenzierà 9mila persone in tutto il mondo

L’azienda farmaceutica danese Novo Nordisk ha annunciato che licenzierà 9mila persone in tutto il mondo, pari circa all’11 per cento dei propri lavoratori e lavoratrici: 5mila licenziamenti avverranno in Danimarca. L’azienda ha fatto sapere che la decisione è stata presa per risparmiare circa un miliardo di euro all’anno entro il 2026. Nel 2023 Novo Nordisk era diventata l’azienda europea di maggior valore in borsa grazie ai farmaci Ozempic e Wegovy, che negli ultimi anni hanno cambiato radicalmente il campo delle cure per l’obesità. Recentemente però ha sofferto molto la concorrenza di farmaci simili prodotti da un’altra azienda, la statunitense Eli Lilly. Quest’anno Novo Nordisk ha ridotto per tre volte le previsioni dei profitti.

I licenziamenti di massa annunciati da Novo Nordisk sono abbastanza insoliti in Danimarca e anche per l’azienda stessa che in questi anni è diventata nota anche per aver creato un ambiente di lavoro in cui i e le dipendenti hanno solitamente un equilibrio fra vita personale e lavoro migliore che in altre grosse multinazionali. Un mese fa il ruolo di amministratore delegato era stato preso da Mike Doustdar, che aveva chiesto di ridurre le spese. I licenziamenti rientrano in un piano più ampio per rendere più efficienti le operazioni dell’azienda.

– Ascolta anche: Una cura epocale, la puntata di Wilson sui farmaci contro l’obesità