Trump dice che invierà una nave ospedale in Groenlandia «per curare molte persone malate»

In un post su Truth Social il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che invierà una nave ospedale in Groenlandia allo scopo di «curare molte persone malate che in questo momento non ricevono cure». Trump non ha fornito altri dettagli; non ha detto quale nave sarà coinvolta – la marina militare degli Stati Uniti possiede due navi di questo tipo –, né quando arriverà, né quali servizi offrirà. In Groenlandia è attivo il servizio sanitario nazionale danese, totalmente pubblico, e non sono in corso emergenze sanitarie.

Trump parla da mesi della necessità di prendere il controllo della Groenlandia, anche se qualche settimana fa è sembrato escludere di volerlo fare con la forza. Alcuni esperti hanno ipotizzato che per creare una dipendenza dagli Stati Uniti e quindi un’annessione di fatto, il governo statunitense potrebbe iniziare a fornire servizi che in Groenlandia sono disponibili solo in parte, come per esempio una connessione internet stabile o cure sanitarie in zone remote dell’isola.