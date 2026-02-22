In una spiaggia a est di Tripoli, in Libia, sono stati trovati i corpi di 5 migranti

In una spiaggia circa 70 chilometri a est di Tripoli, in Libia, sono stati trovati i corpi di 5 migranti, portati lì dal mare. Lo ha raccontato la polizia locale parlando con Reuters. Non è chiaro quando e dove siano morti. A inizio febbraio almeno 53 migranti erano morti nel naufragio di una imbarcazione partita a ovest di Tripoli. In Libia però naufragi del genere avvengono sistematicamente, quindi è complicato legare eventi del genere ai corpi che vengono ritrovati in mare.

Non sappiamo nemmeno in quali condizioni siano i corpi; e quindi se per esempio possano risalire a circa un mese fa, quando moltissime imbarcazioni di migranti scomparirono per via del passaggio del ciclone Harry nei pressi delle coste libiche. Dall’inizio del 2026 fino a oggi si stima siano morti nel Mediterraneo centrale almeno 501 migranti.

