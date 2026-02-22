Stamattina molti quotidiani scelgono di aprire la propria prima pagina con i nuovi dazi annunciati da Donald Trump, dopo la sentenza della Corte Suprema che aveva decretato illegittima la maggior parte di quelli emessi fino a quel momento. Quasi ovunque ci sono approfondimenti sul bambino di due anni e mezzo morto ieri Napoli circa due mesi dopo un trapianto di cuore sbagliato. I giornali sportivi, poi, celebrano le 30 medaglie ottenute dalla Nazionale italiana alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che si concluderanno ufficialmente stasera.