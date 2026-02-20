Trump ha detto che diffonderà tutti i documenti governativi esistenti che riguardano «gli alieni e la vita extraterrestre»

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che ordinerà al dipartimento della Difesa e ad altri dipartimenti e agenzie federali di identificare e pubblicare i documenti governativi che riguardano «gli alieni e la vita extraterrestre»; l’ordine riguarderà anche i cosiddetti UAP, cioè i fenomeni aerei non identificati, e i cosiddetti UFO, l’acronimo inglese per l’espressione “oggetto volante non identificato”, da decenni alla base di teorie cospirazioniste e speculazioni su tecnologie misteriose, che secondo molte persone sarebbero di natura aliena. Trump lo ha detto sulla sua piattaforma social Truth dicendosi intenzionato a diffondere «ogni informazione legata a queste questioni molto complesse, ma estremamente interessanti e importanti».

Non è chiaro quali documenti governativi esistano su alieni, extraterrestri, UAP e UFO: negli ultimi anni il dipartimento della Difesa ha pubblicato vari rapporti su questi temi, concludendo che non esistono prove di vita, velivoli o tecnologie extraterrestri sulla Terra, e nemmeno prove di eventuali insabbiamenti su presunti resti di mezzi o individui alieni che sarebbero stati trovati e usati per attività di ricerca segrete (anche questa è una credenza piuttosto diffusa).

