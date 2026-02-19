Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi saranno i portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi sono stati scelti come portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Ghiotto è un pattinatore di velocità: ha 32 anni e in queste Olimpiadi ha vinto una medaglia d’oro (nell’inseguimento a squadre). È ancora il detentore del record del mondo nei 10.000 metri – in cui è arrivato quarto, in queste Olimpiadi, e terzo in quelle del 2022. Vittozzi è una biatleta di 31 anni. Prima di queste settimane, aveva vinto solo un bronzo olimpico (ai Giochi di Pyeongchang nel 2018). A Milano Cortina ha vinto un argento nella staffetta mista e un oro nella gara a inseguimento, che è stato anche il primo di sempre per l’Italia nel biathlon.

La cerimonia di chiusura sarà domenica 22 febbraio alle 20 all’Arena di Verona. Alla cerimonia di apertura i portabandiera dell’Italia erano stati Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federica Brignone.

Il Post segue tutto quello che succede alle Olimpiadi in questo liveblog.