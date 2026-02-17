La Juventus ha perso 5-2 contro il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League

Si è giocata nel tardo pomeriggio di martedì l’andata dei playoff di Champions League maschili di calcio tra Galatasaray e Juventus: è finita 5 a 2 per la squadra turca. È una sconfitta netta e pesante per la Juventus, che la settimana prossima dovrà rimontare 3 gol nella partita di ritorno per non essere eliminata dal torneo.

I playoff li giocano le squadre che nella fase campionato, la prima della Champions League, si sono classificate dal nono al 24esimo posto. Chi passa il turno si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà una delle prime 8 classificate. La Juventus ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie a una doppietta di Teun Koopmeiners, poi però ha subìto 4 gol nel secondo tempo. Lo scorso weekend aveva perso 3-2 una partita molto discussa contro l’Inter.

Ci sono altre due squadre italiane impegnate nei playoff di Champions League: l’Atalanta, che gioca questa sera in casa del Borussia Dortmund, e l’Inter, che domani sera affronterà in trasferta il Bodo Glimt.