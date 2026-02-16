Federica Brignone scambierebbe le due medaglie d’oro con la vita prima dell’infortunio

Domenica la sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpia di Milano Cortina, tre giorni dopo l’inaspettato oro nel Super-G. Brignone ha 35 anni e le due vittorie ottenute negli ultimi giorni sono decisamente eccezionali: poco meno di un anno fa, il 3 aprile del 2025, aveva infatti subìto una frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone, e una lesione al legamento collaterale laterale del ginocchio. Il 26 novembre aveva rimesso per la prima volta gli sci. Era tornata a gareggiare il 20 gennaio, meno di un mese fa.

Intervistata da Mattia Chiusano su Repubblica, Brignone ha parlato proprio del difficile recupero dall’infortunio, dicendo che se potesse tornare indietro scambierebbe le due medaglie olimpiche con la sua vita prima della rottura della gamba.

Presto tornerà come prima?

«È impossibile. Mi sono rovinata completamente la gamba e il ginocchio, e ogni giorno è una lotta. Ci vorrà tempo, la tibia non è più allineata, ha un buco. La mia è stata una frattura multipla, e non ho mai voluto pensare a quanto fosse grave. La gente credeva che non sarei tornata più, ma io ribattevo: “No, io torno”. Per due mesi non sono riuscita nemmeno a piegare la gamba, e ancora adesso non so se potrò più giocare a tennis. Quindi sì, scambierei le mie due medaglie olimpiche per tornare indietro e non subire questo infortunio».

Brignone ha quindi aggiunto di aver voluto partecipare alle Olimpiadi più per il desiderio di riuscire a esserci nonostante l’infortunio, che per vincere medaglie: «È stato un miracolo esserci, portare la bandiera, quel che più desideravo e mancava nella mia vita. Non la medaglia d’oro, di quelle ne ho già, ma anche Coppe del Mondo, avevo tutto ciò che desideravo. Sono venuta qui solo per divertirmi, dare il massimo ed essere grata di essere alle Olimpiadi di casa». Con la vittoria nello slalom gigante, che è la sua specialità prediletta, Brignone è anche diventata la prima sciatrice italiana di sempre a vincere due medaglie d’oro nelle stesse Olimpiadi (l’unico italiano a riuscirci era stato Alberto Tomba a Calgary 1988).

