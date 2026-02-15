Uber attiverà i suoi servizi di consegna di cibo a domicilio in altri sette paesi europei

Uber, la grande azienda californiana di servizi di trasporto e consegne di cibo a domicilio, ha detto al Financial Times che nel 2026 espanderà le attività di Uber Eats (il suo business delle consegne) ad altri sette paesi europei: Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Cechia, Grecia e Romania. Da tempo Uber investe per cercare di competere con i leader del settore in Europa, ossia principalmente Deliveroo e Just Eat.

Uber Eats operava anche in Italia fino al 2023, quando però chiuse perché secondo l’azienda non era profittevole. Licenziò 4mila rider, ma il tribunale di Milano reputò la condotta come «antisindacale» e impose all’azienda di trovare una soluzione che li tutelasse. L’anno dopo Uber Eats trovò un accordo con i sindacati che prevedeva un pacchetto di incentivi economici, con un minimo di mille euro a rider, e percorsi di formazione professionale.