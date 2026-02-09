Il dirigente del ministero dell’Economia Stefano Di Stefano è indagato per insider trading

Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e consigliere di amministrazione della banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), è indagato dalla procura di Milano per insider trading, il reato che si compie sfruttando informazioni riservate per la compravendita di titoli. Secondo la procura, Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e di MPS per circa 100mila euro mentre era in corso l’operazione con cui MPS ha poi comprato Mediobanca: lo avrebbe fatto quindi sfruttando le informazioni in suo possesso, grazie al suo ruolo in MPS.

Il reato è stato ipotizzato quando la Guardia di finanza ha sequestrato e poi analizzato il cellulare di Di Stefano lo scorso novembre, nell’ambito dell’inchiesta sull’acquisto di Mediobanca da parte di MPS, in cui Di Stefano non è indagato. Per ora sull’indagine che lo riguarda non si sa molto di più. Da mesi la procura di Milano sta indagando sulla sorprendente operazione con cui MPS ha comprato Mediobanca, ritenuta sospetta da molti esperti.

