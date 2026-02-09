La leader dell’opposizione in Venezuela María Corina Machado ha detto che uno dei suoi più stretti alleati è stato rapito

María Corina Machado, leader dell’opposizione in Venezuela, ha detto che uno dei suoi più stretti alleati, Juan Pablo Guanipa, è stato rapito qualche ora dopo essere stato rilasciato dal carcere. Domenica erano stati rilasciati molti prigionieri politici, tra cui Guanipa: Machado ha detto che intorno a mezzanotte quest’ultimo è stato portato via con la forza in una zona residenziale di Caracas, la capitale del paese, da «uomini pesantemente armati, vestiti da civili». «Chiediamo il suo immediato rilascio», ha detto.

La liberazione di Guanipa dal carcere rientrava nel tentativo del regime e della nuova presidente ad interim Delcy Rodríguez di mostrarsi più conciliante verso le opposizioni e allinearsi alle aspettative dell’amministrazione del presidente Donald Trump, dopo l’attacco degli Stati Uniti al paese e la cattura del presidente Nicolás Maduro. Rodríguez ha assunto un atteggiamento più conciliante nei confronti dei prigionieri politici, che in Venezuela sono centinaia, se non migliaia, secondo alcune stime. Ha avviato un percorso per concedere l’amnistia, e già da settimane il regime aveva iniziato a rilasciare diversi prigionieri: tra questi il cooperante italiano Alberto Trentini, liberato tre settimane fa.

