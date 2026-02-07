A Milano sono state fermate sei persone per gli scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti che protestavano contro le Olimpiadi 

Nel tardo pomeriggio di sabato, a Milano, sei persone sono state fermate e portate in questura dopo alcuni scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti che contestavano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli scontri si sono concentrati nel quartiere Corvetto, nel sud della città, dove i manifestanti hanno lanciato fumogeni e fuochi d’artificio contro la polizia, che ha risposto con cariche e idranti. Non ci sono notizie di feriti.

I manifestanti che si sono scontrati con la polizia si erano distaccati dal corteo organizzato sabato dal “Comitato Insostenibili Olimpiadi”, un gruppo che unisce diversi comitati e associazioni che protestano contro l’impatto delle Olimpiadi sulla città, in particolare rispetto al contesto abitativo, lavorativo e ambientale. La manifestazione era iniziata nel pomeriggio da piazza Medaglie d’Oro, con un percorso diretto proprio verso la zona del Corvetto.