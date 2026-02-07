Alle Olimpiadi Giovanni Franzoni ha vinto la medaglia d’argento nella discesa libera maschile, Dominik Paris quella di bronzo

L’Italia ha vinto una medaglia d’argento e una di bronzo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, grazie al secondo e terzo posto di Giovanni Franzoni e Dominik Paris nella discesa libera maschile, che è stata vinta dallo svizzero Franjo von Allmen. Sono le prime due medaglie dell’Italia a queste Olimpiadi.

Giovanni Franzoni ha 24 anni ed è migliorato nella condizione fisica proprio nelle settimane a ridosso delle Olimpiadi, nelle quali ha vinto per la prima vittoria in carriera sia in discesa libera, nella prestigiosa gara di Kitzbühel, sia in supergigante (l’altra specialità di velocità dello sci alpino) a Wengen, un altro luogo molto importante per lo sci alpino. Dominik Paris ha 36 anni e negli ultimi anni è stato il discesista più costante e vincente della nazionale italiana, avendo vinto 19 volte in questo tipo di gare: finora però non aveva mai vinto una medaglia alle Olimpiadi.

Franjo von Allmen ha 24 anni, ed era tra i favoriti per la vittoria della gara perché è campione del mondo di discesa libera, avendo vinto i mondiali nel 2025 a Saalbach-Hinterglemm. Quest’anno aveva vinto due volte in Coppa del Mondo. Marco Odermatt, il più forte e completo sciatore degli ultimi anni, è arrivato quarto, a 70 centesimi di distanza. Tra gli altri italiani Mattia Casse è arrivato undicesimo e Florian Schieder diciassetesimocesimo.

– Leggi anche: La discesa libera è una cosa a parte