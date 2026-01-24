Lo sciatore italiano Giovanni Franzoni ha vinto la prestigiosa discesa libera di Kitzbühel, in Austria

Lo sciatore italiano Giovanni Franzoni ha vinto la discesa libera di Kitzbühel, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di sci: è una vittoria molto prestigiosa perché la discesa libera di Kitzbühel è una delle gare più famose, attese e difficili dell’anno e perché l’ha ottenuta battendo avversari più quotati di lui, come lo svizzero Marco Odermatt. Per Franzoni è la prima vittoria nella specialità della discesa libera, la più antica disciplina dello sci alpino (insieme allo slalom gigante), in cui si scende per un tracciato delimitato da coppie di porte posizionate ogni 150 metri circa.

Franzoni ha 24 anni e gareggia soprattutto nelle discipline più veloci dello sci alpino, cioè appunto la discesa libera e il Super G (anche noto come supergigante). Quest’anno ha iniziato a ottenere buoni risultati con una certa continuità nelle gare di Coppa del Mondo e in questo periodo è particolarmente in forma: solo pochi giorni fa aveva vinto il Super G di Wengen, in Svizzera.