Lo sciatore Giovanni Franzoni ha vinto il Super G di Wengen, in Svizzera

Lo sciatore italiano Giovanni Franzoni ha vinto il Super G di Wengen, in Svizzera. È la sua prima vittoria nella Coppa del Mondo di sci (il suo miglior risultato finora era stato un terzo posto) e per ottenerla è arrivato davanti ad atleti più forti e quotati, su tutti Marco Odermatt, alla fine solo quarto. È un successo significativo anche perché arriva a poco più di due settimane dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Franzoni è sceso per primo, quindi non è stato chiaro sin da subito che avesse possibilità di vittoria. Era evidente che avesse sciato bene, ma ha dovuto attendere che arrivassero i suoi principali avversari per capire di essere stato anche veloce, e festeggiare quindi la sua prima vittoria. Proprio Odermatt, che è primo nella classifica generale di Coppa del Mondo, incrociando Franzoni dopo la gara gli ha detto: «Ho visto la tua discesa, sei il numero 1».

Franzoni ha 24 anni e gareggia soprattutto nelle discipline veloci dello sci alpino: discesa libera e Super G (anche noto come supergigante). Si era fatto notare già quattro anni fa, quando aveva vinto la sua prima di tre medaglie d’oro ai Mondiali giovanili. Da questa stagione ha cominciato a piazzarsi con discreta continuità in Coppa del Mondo: oltre al terzo posto, arrivato a dicembre nel Super G della Val Gardena, aveva ottenuto un ottavo e un decimo posto.