Celebripost

Con Jacob Elordi, Milla Jovovich, Snoop Dogg, Paul Mescal e Bad Bunny

Il cantante Bad Bunny (31), vincitore di un Grammy per l'album Debí Tirar Más Fotos, al termine della conferenza stampa per lo spettacolo del prossimo Super Bowl, di cui sarà il protagonista, San Francisco, California, 5 febbraio (REUTERS/Carlos Barria)

La settimana è iniziata con la cerimonia di premiazione dei Grammy, gli importanti premi musicali americani assegnati ogni anno a Los Angeles: c’erano Bad Bunny, Lady Gaga, Billie Eilish e Chappell Roan, tra gli altri. Sempre a Los Angeles, c’è stata la prima di Dracula di Luc Besson, dove si è vista Milla Jovovich con la figlia Ever Anderson; poi la prima londinese di Cime tempestose, con Jacob Elordi, Margot Robbie ed Helen Mirren; mentre il cast della serie tv Pluribus era un evento di Apple TV+. L’aria di Olimpiadi comincia a farsi sentire anche in questa rubrica: valeva la pena fotografare Snoop Dogg, che oltre a fare il tedoforo a Gallarate, si è visto su una macchina rasaghiaccio sulla pista di pattinaggio artistico; JD Vance, che è atterrato a Malpensa; Sergio Mattarella che indossa il piumino bianco degli atleti olimpici italiani; e anche l’attrice Michelle Yeoh con il marito Jean Todt, ospiti alla Scala di Milano a una cerimonia del Comitato olimpico internazionale. Per finire: l’attore Jason Momoa che suona il basso con la sua cover band di musica rock.

