Celebripost

La settimana è iniziata con la cerimonia di premiazione dei Grammy, gli importanti premi musicali americani assegnati ogni anno a Los Angeles: c’erano Bad Bunny, Lady Gaga, Billie Eilish e Chappell Roan, tra gli altri. Sempre a Los Angeles, c’è stata la prima di Dracula di Luc Besson, dove si è vista Milla Jovovich con la figlia Ever Anderson; poi la prima londinese di Cime tempestose, con Jacob Elordi, Margot Robbie ed Helen Mirren; mentre il cast della serie tv Pluribus era un evento di Apple TV+. L’aria di Olimpiadi comincia a farsi sentire anche in questa rubrica: valeva la pena fotografare Snoop Dogg, che oltre a fare il tedoforo a Gallarate, si è visto su una macchina rasaghiaccio sulla pista di pattinaggio artistico; JD Vance, che è atterrato a Malpensa; Sergio Mattarella che indossa il piumino bianco degli atleti olimpici italiani; e anche l’attrice Michelle Yeoh con il marito Jean Todt, ospiti alla Scala di Milano a una cerimonia del Comitato olimpico internazionale. Per finire: l’attore Jason Momoa che suona il basso con la sua cover band di musica rock.