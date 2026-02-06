I Bitcoin hanno perso moltissimo valore in pochi giorni: ora valgono circa 50mila euro l’uno, il livello più basso dal 2024

Negli ultimi giorni il valore di un Bitcoin, la principale criptovaluta al mondo, è diminuito molto rapidamente. A ottobre 2025 aveva raggiunto il livello più alto di sempre, che da allora è andato diminuendo: recentemente una serie di fattori, legati principalmente alla minore propensione degli investitori ad assumersi rischi, ha velocizzato la riduzione di valore. Nel giro di 4 mesi il valore di un Bitcoin è passato da 105mila euro, il livello più alto di sempre, a 52mila, raggiunti la sera di giovedì, il valore più basso dall’ottobre del 2024.