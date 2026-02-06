Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dice di avere in custodia un uomo accusato di aver partecipato all’attacco alla missione diplomatica statunitense a Bengasi nel 2012

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto sapere di avere in custodia uno dei principali partecipanti all’attacco del 2012 contro la sede della missione diplomatica statunitense a Bengasi, in Libia, in cui morirono l’ambasciatore Christopher Stevens e altre tre persone del corpo diplomatico: l’attacco durò 13 ore, fu condotto da un gruppo armato che fece irruzione dai cancelli e appiccò il fuoco agli edifici.

È un caso tuttora molto discusso e divisivo negli Stati Uniti, con i Repubblicani che accusano i Democratici di non avere fatto abbastanza per proteggere i funzionari statunitensi all’estero (allora era presidente Barack Obama e segretaria di Stato Hillary Clinton). L’uomo in custodia del dipartimento si chiama Zubair al Bakoush, e secondo lo stesso dipartimento è membro di una milizia estremista in Libia. Era ricercato dagli Stati Uniti da oltre un decennio: il dipartimento di Giustizia ha ora formalizzato le accuse contro di lui, e sarà processato.