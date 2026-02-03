Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell’ex dittatore libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso in Libia

Secondo Associated Press, che ha parlato con due funzionari libici che hanno chiesto di restare anonimi, Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex dittatore libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso in Libia. Stando a quanto riporta AP, l’assassinio è avvenuto nella città di Zintan, a 136 chilometri a sudovest della capitale Tripoli. Anche l’avvocato di Saif al-Islam Gheddafi ha confermato la sua morte, senza dare altri dettagli. Non è chiaro però ancora come sia avvenuta.

Saif al-Islam Gheddafi aveva 53 anni. Nel 2015 era stato condannato a morte da un tribunale nazionale per i crimini commessi durante la rivoluzione del 2011 che aveva portato alla destituzione e all’uccisione di suo padre, ma era stato successivamente scarcerato. Nel 2021 si era poi candidato come presidente alle elezioni generali del paese: era stato escluso dall’Alta commissione elettorale, l’organo che dovrebbe supervisionare il voto, ma quelle elezioni non si erano comunque poi tenute.