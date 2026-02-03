La Cina vieterà le maniglie a scomparsa sulle automobili

A partire dal 2027 in Cina sarà vietata la vendita di auto con le maniglie “a scomparsa”, cioè aderenti al profilo della carrozzeria, molto diffuse soprattutto sui veicoli elettrici e ibridi. Il divieto nasce dai dubbi sulla sicurezza di questo tipo di maniglie, per il timore che non funzionino in caso di interruzione della corrente e quindi blocchino le persone all’interno del veicolo in caso di incidente. Le nuove regole prevedono che tutte le auto abbiano dei meccanismi di apertura meccanici all’interno e all’esterno, e che le portiere abbiano delle maniglie esterne con uno spazio incassato nel profilo della carrozzeria e un’indicazione all’interno che spieghi come fare ad aprirle.

Le maniglie a scomparsa hanno attirato critiche anche nel resto del mondo. Il sistema di apertura delle portiere di alcune Tesla è sotto indagine negli Stati Uniti, per l’eventualità che possa ritardare i soccorsi in caso di incidente, e gli enti regolatori dell’Unione Europea stanno valutando di introdurre norme che rendano obbligatoria la possibilità di sbloccare le maniglie anche in assenza di corrente.